СБУ проводить обшуки в київській редакції пропагандистського каналу "Russia Today"
Співробітники Служби безпеки України заблокували роботу київського офісу пропагандистського телеканалу РФ "Russia Today".
Про це повідомила головний редактор RT Маргарита Симоньян у своєму твіттері. "Київ вирішив помститися нам за Кримський міст. Увірвалися в наш офіс, співробітники не виходять на зв'язок, сайт не оновлюється, телефони заблоковані", - написала вона.
Київ вирішив помститися нам за Кримський міст. Увірвалися в наш офіс, співробітники не виходять на зв'язок, сайт не оновлюється, телефони заблоковані.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 15, 2018
Читайте такожСБУ затримала керівника "РИА Новостей" в Києві
Раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшуки в київському офісі "РИА Новостей", затриманий журналіст Кирило Вишинський.
Співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Правоохоронці встановили, що вони використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України.