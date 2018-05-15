СБУ проводить обшуки в київській редакції пропагандистського каналу "Russia Today"

12:18, 15 травня 2018
Політика
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СБУ раніше прийшла з обшуками в київський офіс "РІА Новини" / Russia today

Про це повідомила головний редактор RT Маргарита Симоньян у своєму твіттері. "Київ вирішив помститися нам за Кримський міст. Увірвалися в наш офіс, співробітники не виходять на зв'язок, сайт не оновлюється, телефони заблоковані", - написала вона.

Читайте такожСБУ затримала керівника "РИА Новостей" в Києві

Раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшуки в київському офісі "РИА Новостей", затриманий журналіст Кирило Вишинський.

Співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Правоохоронці встановили, що вони використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України.

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Новина в сюжеті: Обшуки в редакції "РИА Новости Украина"
Теги: #Київ#обшуки#СБУ#російська пропаганда