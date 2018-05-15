СБУ проводить обшуки в київській редакції пропагандистського каналу "Russia Today"

Головний редактор RT Маргарита Симоньян назвала блокування роботи офісу "помстою за Кримський міст".

Співробітники Служби безпеки України заблокували роботу київського офісу пропагандистського телеканалу РФ "Russia Today".

Про це повідомила головний редактор RT Маргарита Симоньян у своєму твіттері. "Київ вирішив помститися нам за Кримський міст. Увірвалися в наш офіс, співробітники не виходять на зв'язок, сайт не оновлюється, телефони заблоковані", - написала вона.

Київ вирішив помститися нам за Кримський міст. Увірвалися в наш офіс, співробітники не виходять на зв'язок, сайт не оновлюється, телефони заблоковані. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 15, 2018

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Раніше повідомлялося, що СБУ проводить обшуки в київському офісі "РИА Новостей", затриманий журналіст Кирило Вишинський.

Співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Правоохоронці встановили, що вони використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України.