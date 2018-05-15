У Києві школяр врятував мешканців багатоповерхівки від пожежі

Про подвиг хлопця стало відомо вже після пожежі, коли співробітникам ДСНС про нього розповіли вдячні мешканці.

У Києві підліток, ризикуючи життям, попередив мешканців 5-поверхового будинку про пожежу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

На початку травня сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на пр. Комарова, 14 у Солом'янському районі. "Приїхавши на місце події, рятувальники застали мешканців будинку на вулиці, тому відразу ж приступили до гасіння пожежі. Як виявилося, пожежа виникла в одній із квартир на 5-му поверсі, вогонь перекинувся на дах будинку", - говориться у дописі ДСНС у Facebook.

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Рятувальники розповіли, що у пожежі могли постраждати люди. "Хлопець, який, незважаючи на сильне задимлення в під'їзді, самотужки пробіг по поверхах будинку та стукав в кожні двері, аби попередити мешканців про пожежу. Після того, як невідомий герой вивів людей на вулицю, він просто пішов додому. Про подвиг хлопця стало відомо вже пізніше, коли співробітникам ДСНС про нього розповіли вдячні мешканці", - повідомили у ДСНС.

Невідомим героєм виявився 15-річний Андрій Буртовий. У той день він разом з однокласниками повертався зі школи та побачив пожежу. Сильний дим валив з останніх поверхів одного із під'їзду 5-поверхового дома, тому не усі жильці могли його побачити з вікон.

"Страшно тоді не було, думав тільки як швидше оповістити людей. Переконавшись, що зробив все можливе й мешканці вийшли на вулицю, я пішов додому. Подяки не чекав. Усі здорові та щасливі - це головне", - розповів Андрій.

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