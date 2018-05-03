На Миколаївщині службовий собака знайшов зниклу дитину, що готувалась до самогубства

Кінологу нацгвардії знадобилось усього 40 хвилин, аби знайти дівчинку та передати її батькам.

У місті Южноукраїнськ (Миколаївська область) нацгвардієць-кінолог разом зі службовою собакою знайшли зниклу дівчинку, що пішла з дому та залишила батькам записку про те, що хоче вчинити самогубство.

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Як повідомляє прес-служба Національної гвардії України, терміновий запит нацполіції щодо допомоги у розшуку 12-річної дитини надійшов до військової частини 3044 НГУ о першій ночі другого травня. Повідомлялось, що дівчина пішла з дому першого травня, о 18 годині вечора.

До пошуків залучили позаштатного кінолога – старшого прапорщика Романа Бочкарьова зі службовим собакою на прізвисько Азарт.

Зазначається, що кінолог зі службовою собакою розпочав роботу за слідом в місті Южноукраїнськ о 01:30 і вже через 40 хвилин дитину було знайдено і передано батькам. Дівчинка була ціла і неушкоджена.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві 19-річна дівчина дивом вижила після спроби самогубства. Дівчина кинулась у воду з моста майже 30 метрів заввишки.