У Харкові оголошено підозру причетним до нападу на депутата облради Булаха в 2017 році

У Харкові поліція оголосила про підозру у злочині трьом чоловікам, причетним до нападу на депутата Харківської обласної ради Дмитра Булаха, що був скоєний у серпні 2017 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив журналістам начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж.

«Слідством зібрана достатня доказова база і вже на сьогодні фігурантам кримінального провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень Булаху оголошена підозра. Особи затримані», - сказав Чиж.

За його словами, підозра за ст. 122 ККУ ("середньої тяжкості тілесних ушкоджень") оголошена наприкінці минулого тижня організатору злочину, який не співпрацює зі слідством, і двом виконавцям, які зізналися у скоєному.

«Уже на червень місяць ми плануємо дане кримінальне провадження направити до суду», - підкреслив Чиж.

У свою чергу начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Олег Бех зазначив, що причиною нападу на Булаха у серпні 2017 року стала його активна громадська робота. «Насамперед — це активна громадські робота і небажання тих чи інших осіб чути про себе у ЗМІ», - наголосив Бех.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня минулого року у Харкові було скоєно напад та побито депутата Харківської обласної ради від партії «Самопоміч», голову правління «Харківського антикорупційного центру» Дмитра Булаха.