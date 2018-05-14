"ОПГ Ребята": журналісти розповіли про кримінальне минуле нападників на Найєма

Один з підозрюваних у справі про побиття депутата "засвітився" в кримінальному провадженні щодо викрадення людини.

Молоді люди, що скоїли напад на народного депутата Мустафу Найєма, раніше вже фігурували у кримінальних історіях, і на думку активістів націоналістичних організацій, є членами організованого злочинного угруповання, сформованого за етнічними ознаками.

Про це йдеться у матеріалі «Української правди». Зазначається, що якби постраждалі у минулих кримінальних інцидентах проявили принциповість та сміливість, нападники на депутата вже могли б перебувати у в’язниці.

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Так, в Інтернеті можна знайти історію, за якою один з фігурантів "справи побиття Найєма" ще у 2011 році під час конфлікту в одному зі столичних розважальних закладів нібито продемонстрував автомат Калашникова. Який, щоправда, не застосували.

Журналісти намагались з’ясувати, чи дійсно мав місце цей інцидент, у заступника начальника Головного управління Нацполіції в Києві, начальника слідчого управління Олександра Пивоварова. Він ані підтвердив, ані спростував інцидент з автоматом.

Натомість журналіст отримав у розпорядження кілька документів, які свідчать: підозрювані у справі побиття Найєма раніше перебували в полі зору правоохоронних органів.

Так, Саітов Ахмед Абубакарович у 2017 році щонайменше двічі був спійманий поліцією за керуванням транспортним засобом, не маючи на те права. За це на нього двічі накладали штраф – 510 гривень.

В одному з цих випадків Ахмед Саітов був за кермом позашляховика Toyota Land Cruiser 200. Вартість такої автівки може сягати 100 тисяч доларів.

Інший підозрюваний у справі побиття Найєма – Саітов Магомед-Саліх Арбуєвич – засвітився в кримінальному провадженні щодо викрадення людини та вимагання викупу.

У документах справи йдеться, що до поліції звернулася жінка (гр. К), яка повідомила, що з телефону її сина (гр. К) зателефонував невідомий і вимагав 5 тисяч доларів за звільнення сина. Уже за годину правоохоронці затримали трьох зловмисників:

– громадянина України Г., студента 2-го курсу КНУ Шевченка 1998 року народження;

– громадянина Російської Федерації А., студента 4-го курсу КПІ 1996 року народження;

– громадянина РФ Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича, студента 2-го курсу КПІ 1996 року народження.

Правоохоронці кваліфікували цей злочин як вимагання за попередньою змовою групи осіб, що передбачало позбавлення волі від 3 до 7 років. Покарання у цій справі ніхто не поніс. За інформацією журналістів, однією з причин стало те, що постраждалий змінив свої покази.

Натомість один з адвокатів чеченської діаспори взагалі заперечив існування цієї справи.

Зазначається, що 4 травня в "УНІАН" відбулася прес-конференція представників чеченської діаспори. На ній з’ясувалося, що підозрювані є близькими голови чеченської діаспори Даніла Гончарова.

Саітов Магомед-Амін, якого правоохоронцям не вдалося затримати, є сином, а Саітов Магомед-Саліх – племінником Гончарова. Батько – дуже поважна людина, переконували учасники прес-конференції.

Також Гончарову дякують за підтримку чеченські боксери Хусейн та Хасан Байсангурови. Вони є племінниками лідера чеченської діаспори.

Ще кілька років тому ці боксери разом зі своїм батьком Увайсом Байсангуровим співпрацювали з "K2 Promotions" братів Кличків. Нині – з "Boombox Promotions" братів Саітових.

З 2011-го Даніл Гончаров є ще й президентом МГО "Інтернаціональний союз", до складу якого входять представники різних національностей. На своєму сайті організація розписує свою співпрацю, зокрема, з Мінкультом та Мін'юстом.

Одним з керівників "Інтерсоюзу" був Олександр Харченко. Нині він депутат Київради від БПП. Помічником у нього значиться Олександр Літинський. Цей же Літинський є керівником ТОВ "Іноваційні технології "АРГО" та ОСББ "ЖК Рубін".

Обидві структури є підконтрольними братам Саітовим. А ОСББ створено в будівлі, де офіційно проживають брати Муса Саітов та Магомед-Амін Саітов. Щоправда це не житловий будинок, а офісний центр.

Також з відкритих реєстрів можна побачити, що до статутних фондів власних компаній брати Саітови внесли мільйони гривень.

Усе це, як зазначається, дає можливість зробити висновок, що підозрювані у справі побиття Найєма не є простими юнаками та безправними студентами. Вони або самі є впливовими особами, або є частиною впливових родин та груп.

Лідер організації "С14" Євген Карась на акції націоналістів під київським главком поліції 4 травня називав нападників на Найєма членами угруповання, створеного на етнічній основі. Учасники протесту запевняли, що самі правоохоронці жаліються, ніби не можуть протидіяти цьому етнічному ОЗУ.

Під час підготовки матеріалу журналісти помітили на одному з роздрукованих документів, які використовують правоохоронці, напис олівцем "Чечено". У документі фігурували порушники чеченської національності. Для чого використовують цей напис та наскільки він поширений, встановити не вдалося.

Зазначається, в той же час, що Муса Саітов, який не є підозрюваним у справі нападу на Найєма, в одній з соцмереж розмістив фото з друзями, яке підписав (можливо, жартома): "ОПГ Ребята". Нині цей акаунт видалено, але копія збереглася.

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Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма підрізав Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один з чоловіків вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Правоохоронці затримали за підозрою в нападі трьох чоловіків – двох громадян РФ і одного громадянина України. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

2 травня суд обрав затриманому Магомеду-Саліху Саітову, племіннику голови ВГО «Діаспора чеченського народу» Данила Гончарова, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання. Суддя зобов'язав Саітова носити електронний браслет, а також здати паспорти терміном до 30 червня 2018 року.

3 травня суд обрав громадянину України Ахмеду Саітову і громадянину РФ Умалу Тімербулатову запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місця проживання в період з 23.00 до 06.00 до 30 червня. Четвертий підозрюваний у нападі на депутата - син Гончарова Магомед-Амін Саітов, який у день скоєння нападу вилетів до Баку. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ, він оголошений у розшук.

Адвокат Олег Іщенко, який представляє інтереси ВГО "Діаспора чеченського народу", наголошував, що Магомед-Амін Саітов повернеться до Києва після закінчення боксерського турніру в Баку, куди мав намір їхати ще до конфлікту. 5 травня азербайджанські правоохоронці на вимогу українського слідства затримали підозрюваного. Розпочато екстрадиційні процедури.