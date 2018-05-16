Виконавця розстрілу групи кавказців у Харкові затримали в Молдові

Його екстрадиція може тривати до шести місяців.

Виконавця розстрілу групи кавказців, який стався у березні в Харкові, затримали на території Молдови.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив начальник Головного управління Національної поліції України у Харківській області Олег Бех.

«З тих двох, що затримані, один має стосунок до нас, інша особа – до іншого злочину на території іншої області, куди він буде екстрадований», - сказав він.

За його словами, екстрадиційна процедура може тривати до шести місяців.

«Ми залежимо від виконання молдовською стороною цих питань. Я думаю, що це буде зроблено максимально швидко, але строки можуть бути і до півроку», - зазначив начальник обласної поліції.

Він додав, що один з постраждалих внаслідок нападу – громадянин Грузії – має стосунок до кримінального світу та відбував покарання за умисне вбивство на території Росії.

«Він, безумовно, все знає (про причини нападу – УНІАН). Він має стосунок до кримінального світу. На сьогоднішній момент він перебуває на території України, але зі слідством не співпрацює», - розповів Бех.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 29 березня у Харкові невідомі обстріляли групу кавказців. Внаслідок стрілянини 32-річний чоловік отримав вогнепальне поранення голови, інший – 38-річний чоловік – поранення стегна. Нападники з місця події втекли, кинувши зброю. Постраждалих із вогнепальними пораненнями було доставлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Медики констатували смерть 32-річного чоловіка.

Факт події було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").

11 травня Бех повідомив, що виконавець розстрілу групи кавказців був затриманий на території іншої держави, якої саме він не назвав.