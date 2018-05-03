У Києві банда кавказців напала на співробітника СБУ - нардеп

У столиці оголошено план "Перехоплення".

У Дарницькому районі Києва банда кавказців напала на співробітника Служби безпеки України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Ігор Мосійчук.

"Щойно о 14:30 в столиці введено план "Перехоплення". В Дарницькому районі на парковці за адресою вул. Вишняківська, 1б було поранено працівника СБУ. Розшукується автомобіль позашляховик Toyota або Hyundai білого кольору з чорними вставками. В автомобілі можливо перебувають 4-5 осіб кавказької зовнішності, озброєні", - написав нардеп.

Мосійчук відмітив, що за останні дні це не перший злочин скоєний кавказькими угрупуваннями в столиці.

Читайте такожПобиття Найєма: нардеп лежить у лікарні без охорони

Нагадаємо, 30 квітня, біля Бесарабського ринку в центрі Києва юнаки кавказької зовнішності побили народного депутата Мустафу Найєма. Найєм рухався власним автомобілем у напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав автомобіль Mercedes, почалася сварка.

У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один із незнайомців вдарив нардепа в щелепу. Зловмисники з місця події зникли. Для розшуку автомобілів правоохоронці ввели план "Перехоплення".

Трьох затримали. Чоловіка, який вдарив нардепа Найєма, ще розшукують. Найєма забрали "швидкою" до лікарні.

Читайте також"Я в шоці від рішення суду": Найєм про запобіжні заходи щодо своїх кривдниківСлідчий відділ Шевченківського управління поліції м. Києва розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає нападникам до чотирьох років позбавлення волі. Згодом, після проходження Найємом огляду у лікарні, у нього встановили тілесні ушкодження, поліція відкрила додаткове кримінальне провадження за статтею "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження".

У середу, 2 травня, суд обрав одному з затриманих - Магомеду Саітову - запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Сам він на суді заявив, що "ніхто не хотів бійки". Згодом під нічний домашній арешт відправили ще двох учасників бійки.