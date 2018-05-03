У Києві банда кавказців напала на співробітника СБУ - нардеп

16:37, 03 травня 2018
Інциденти
3341 0
У Києві група кавказців поранила співробытника СБУ / фото ssu.gov.ua

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Ігор Мосійчук. 

"Щойно о 14:30 в столиці введено план "Перехоплення". В Дарницькому районі на парковці за адресою вул. Вишняківська, 1б було поранено працівника СБУ. Розшукується автомобіль позашляховик Toyota або Hyundai білого кольору з чорними вставками. В автомобілі можливо перебувають 4-5 осіб кавказької зовнішності, озброєні", - написав нардеп.

Мосійчук відмітив, що за останні дні це не перший злочин скоєний кавказькими угрупуваннями в столиці.

Читайте такожПобиття Найєма: нардеп лежить у лікарні без охорони

Нагадаємо, 30 квітня, біля Бесарабського ринку в центрі Києва юнаки кавказької зовнішності побили народного депутата Мустафу Найєма. Найєм рухався власним автомобілем у напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав автомобіль Mercedes, почалася сварка.

У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один із незнайомців вдарив нардепа в щелепу. Зловмисники з місця події зникли. Для розшуку автомобілів правоохоронці ввели план "Перехоплення". 

Трьох затримали. Чоловіка, який вдарив нардепа Найєма, ще розшукують. Найєма забрали "швидкою" до лікарні.

Читайте також"Я в шоці від рішення суду": Найєм про запобіжні заходи щодо своїх кривдниківСлідчий відділ Шевченківського управління поліції м. Києва розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.  Санкція статті передбачає нападникам до чотирьох років позбавлення волі.  Згодом, після проходження Найємом огляду у лікарні, у нього встановили тілесні ушкодження, поліція відкрила додаткове кримінальне провадження за статтею "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження". 

У середу, 2 травня, суд обрав одному з затриманих - Магомеду Саітову - запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Сам він на суді заявив, що "ніхто не хотів бійки". Згодом під нічний домашній арешт відправили ще двох учасників бійки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #напад#СБУ