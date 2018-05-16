Amnesty International поскаржилась на погрози з боку праворадикалів в Україні (відео)

Amnesty International скаржиться на бездіяльність поліції у захисті від хуліганських дій праворадикалів.

У міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявляють про бездіяльність поліції у захисті від хуліганських дій представників праворадикальних організацій в Україні.

Про це на брифінгу заявив заступник директора Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії Денис Кривошеєв.

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Він уточнив, що насамперед мова йде про хуліганські дії стосовно осіб ромської національності та громадських організацій, які висвітлюють діяльність ЛГБТ-спільноти в Україні.

Так, зазначив Кривошеєв, представники праворадикальних організацій блокують організовані громадськими активістами заходи, які стосуються ЛГБТ-тематики. Крім того, додав він, праворадикали напали на ромський табір у Києві та спалили його.

Представник Amnesty International наголосив, що в обох випадках протиправні дії праворадикалів спостерігала поліція, але не вжила жодних заходів, щоб їх припинити.

«Мене журналісти запитували, де є межа між правомірними та неправомірними діями з боку цих груп. Але це нелогічне питання, оскільки злочин є злочин, є права людини, які держава має поважати та захищати для всіх. І жодна група не повинна вирішувати, хто має право збиратися, піднімати якісь теми, а хто — ні. І коли праворадикали починають погрожувати і приймати рішення, кому дозволено, а кому - ні, тоді держава має втрутитись», - переконаний Кривошеєв.

Він наголосив, що в Amnesty International вважають неприйнятною бездіяльність поліції.

При цьому, за його словами, як до Amnesty International, так і до громадських організацій від праворадикалів надходять погрози насильством.

«Але ми не будемо відповідати насильством на насильство. Монополію на насильство має держава. Ми не просимо вчинять якихось певних дій проти праворадикалів, але хочемо, щоб дотримувалось законодавство: злочинна діяльність має бути припинена, а ті, хто вдався до неї, нести відповідальність згідно із законом», - сказав Кривошеєв.

Разом з тим він не назвав праворадикальні організації, які вдаються до протиправних дій.

«Ті, хто вчиняє такі дії, прагнуть, щоб їхня назва прозвучала у ЗМІ. Ми такої радості їм не дамо. Ми їх знаємо, але так само їх знають і правоохоронці», - підкреслив заступник директора Amnesty International у Східній Європі та Центральній Азії.