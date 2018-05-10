У Києві радикали зірвали лекцію Amnesty International про права ЛГБТ (відео)

За словами виконавчого директора Amnesty International, поліція не мала до агресивно налаштованих молодиків жодних претензій.

У Києві представники праворадикальних організацій зірвали лекцію «Наступ на права ЛГБТ як форма цензури: досвід Росії», яку підготувала правозахисна організація Amnesty International Ukraine.

Читайте такожУкраїнець вперше став членом журі найстарішої в світі премії для ЛГБТ-фільмів (відео)

Про це у Facebook повідомила виконавчий директор організації Оксана Покальчук. За її словами, до приміщення, де мав проходити захід, увірвались радикали.

«Зараз поліція змушує нас залишити приміщення. Ми боїмось, що якщо ми залишимо приміщення, то ніхто не зможе гарантувати нам безпеку», - зазначила вона.

За словами Покальчук, поліцейські, в той же час, не мали претензій до радикалів, які поводили себе агресивно.

Як зазначено у повідомленні на сторінці Amnesty International Ukraine у Facebook, на захід увірвались близько 20 агресивно налаштованих молодиків. На місці знаходились організатори, спікери та декілька гостей.

За свідченнями присутніх серед нападників – голова київського осередку «Правого Сектора».

За останньою інформацією, після дзвінка на лінію 102 та прибуття додаткових сил поліції учасників заходу вивезли з приміщення на таксі.

Раніше правозахисна організація Amnesty International Україна закликала правоохоронців розслідувати численні напади на Марші за права жінок 8 березня. У заяві організації від 9 березня йдеться, що в чотирьох українських містах учасниці публічних акцій до Міжнародного дня боротьби за права жінок, проти насильства та дискримінації самі стали жертвами насильницьких нападів.