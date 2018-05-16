У справі про держзраду керівника "РИА Новости Украина" викликали на допит 47 осіб

Речниця СБУ зазначила, що серед викликаних на допит "усі громадяни України, серед них у тому числі і ті, хто займається журналісткою діяльністю".

У справі про державну зраду керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська, передає "Українська правда".

"На допити у цій справі викликані 47 громадян України", - сказала вона.

На уточнююче питання, чи всі ці люди працівники агентства, Гітлянська сказала:

"А ви думаєте, що там працювало стільки людей? Викликані 47 осіб, усі громадяни України, серед них у тому числі і ті, хто займається журналісткою діяльністю".

Читайте такожУ РФ порушили справу через затримання в Києві редактора "РИА Новости" і розповіли про його громадянствоЯк повідомляє видання, прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик повідомила, що очікується, що міру запобіжного заходу Вишинському будуть обирати 17 травня, але конкретного часу засідання поки немає.

Цю інформацію підтвердила і речниця Генеральної прокуратури Лариса Сарган.

"Клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу підозрюваному у вчиненні державної зради керівнику "РИА Новини Украина" буде скеровано до Херсонського міського суду зранку 17 травня", - написала вона у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ заявила про проведення слідчих дій в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Співробітники СБУ спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії.

Затримано директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Його доставили до Херсона, де йому оберуть запобіжний захід. Прокуратура проситиме про взяття його під варту.