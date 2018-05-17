В Дніпрі готуються до приїзду Порошенка (фото)

Заходи безпеки біля Дніпропетровської обласної держадміністрації вжиті безпрецедентні.

Сьогодні в Дніпро з робочим візитом приїде Петро Порошенко. Президент планує ознайомитися з ходом капітального ремонту трас державного значення в області і відвідати відкриття Солонянської опорної школи.

Читайте такожПорошенко 17 травня з робочою поїздкою відвідає Дніпропетровську область

Як зазначає дніпровське видання dp.informator.ua напередодні візиту вночі на вулицях міста комунальників не було видно. Але вранці прибиральна техніка активізувалася. Тротуари також вийшли чистити співробітники служб.

Вулицю Староказацьку - від вулиці Андрія Фабра до Шмідта, тимчасово перекрили до 16:00. Заходи безпеки біля Дніпропетровської обласної держадміністрації вжиті безпрецедентні: поліцейські патрулюють в посиленому режимі, сквер Героїв перекритий з обох сторін, обладнані кілька пунктів пропуску.

Також на площі біля облдержадміністрації встановили сцену та екран, які стоять напередодні насиченого дня. Тут сьогодні пройде масштабний флешмоб, приурочений до міжнародного свята - День вишиванки. Більше 1,5 тис. учасників складуть «живі» візерунки - так збираються встановити рекорд України за кількістю людей, які одночасно утворюють українські орнаменти. На захід планує приїхати і Петро Порошенко. Поруч розташувалися намети, що представляють районні ради області.