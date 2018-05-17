День вишиванки: у Києві планують встановити "вишиваний" рекорд (відео)

Долучитися до Дня вишиванки зовсім не складно. Достатньо прийти в українській вишитій сорочці на роботу, навчання або один із запланованих на 17 травня святкових заходів.

У День вишиванки вулиці Києва заполонили люди в національному вбранні.

Усіх, хто одягнув вишиванку, у столичному метро пускали безкоштовно. Щоправда, лишень на двох станціях у центрі й тільки до обіду.

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Надвечір у столиці з нагоди свята планують встановити рекорд: влаштувати флешмоб та зареєструвати наймолодшого і найстаршого учасника у вишиванці.

Як повідомляв УНІАН, нардепи прийшли на засідання Верховної Ради 17 травня в українському національному одязі на честь Дня вишиванки.

Всесвітній день вишиванки відзначається щорічно в третій четвер травня. Це свято покликане популяризувати українську культуру і традиції. Ідея відзначати День вишиванки виникла в 2006 році. Тоді кілька студентів і викладачів Чернівецького національного університету одягнули вишиванки і влаштували флешмоб.