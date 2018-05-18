Україна та Канада поглиблюють військове співробітництво

Сторони підписали угоду про обмін досвідом у військовій підготовці особового складу.

Командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров та заступник командувача Канадського командування об’єднаних операцій – начальник штабу Вільям Сеймур підписали угоду про військову підготовку особового складу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначається, угода покликана покращити військове співробітництво, зокрема, підготовку особового складу, вибухотехнічну підготовку, медичну підготовку, модернізацію логістики, професійний розвиток та освіту офіцерів, а також мовні курси та стратегічні комунікації.

Присутніми на заході були також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та посол Канади в Україні Роман Ващук.

Аваков подякував канадській стороні у підтримці реформ в українському міністерстві. «Мова йде і про допомогу у підготовці поліцейських і спільних тренінгів. І справа не в грошах, – але я порахував, канадська сторона надала нам допомогу на 25 мільйонів доларів, – а справа в тісній співпраці, яка існує між нашими країнами і відомствами. Ми переймаємо ваш досвід, але я думаю, що багато чому ви навчитесь і в нас, в наших військовослужбовців. В нас є досвід ведення гібридної війни», - сказав Аваков.

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Сеймур зі свого боку зазначив, що Україна та Канада досягли значного успіху в двосторонньому співробітництві. «Цією угодою ми підкріплюємо наше попереднє співробітництво», - сказав Сеймур.

Аллеров також подякував міжнародним партнерам. «Національна гвардія, як представник сектору безпеки у системі МВС, потребує допомоги країн, які мають досвід участі в міжнародних операціях», - зазначив він.

У МВС інформують, що наразі допомога міністерству від уряду Канади здійснюється через проекти міжнародної технічної допомоги.

Зокрема, проекти підтримки підготовки поліцейських, посилення можливостей Нацполіції та залучення експертів канадської поліції.

Загальна сума допомоги склала близько 25 млн канадських доларів.