Елтон Джон приїде до Києва наприкінці травня

Співак приїде в столицю з благодійною метою.

Всесвітньо відомий музикант, співак Елтон Джон планує приїхати до Києва 28 травня.

28 травня в рамках спеціального Кураж Базару на Арт-заводі «Платформа» відбудеться інформаційна благодійна акція «День з Елтоном Джоном», метою якої є профілактика і прилучення українців до боротьби зі Снідом, повідомляє Фонд Олени Пінчук.

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Під час акції легендарний артист, у тому числі, поспілкується з ВІЛ-позитивними людьми. Вартість входу на захід складе 100 грн.

Раніше повідомлялося, що Елтон Джон офіційно оголосив про завершення гастрольної кар'єри.