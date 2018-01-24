Легендарний Елтон Джон офіційно оголосив про завершення гастрольної кар'єри

Легендарний британський співак, піаніст і композитор 70-річний Елтон Джон офіційно оголосив про завершення гастрольної кар'єри.

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За словами артиста, перед тим, як піти зі сцени, він вирушить у прощальний тур. Гастролі почнуться у вересні 2018 року, передає Reuters.

За його словами, прощальний тур триватиме близько трьох років. "Це буде чудовий спосіб подякувати людям", - сказав Елтон Джон.

Таке рішення співак пояснив зміною пріорітетів: тепер у нього на першому місці діти й близькі. При цьому він спростував повідомлення британських ЗМІ про те, що причиною уходу зі сцени є поганий стан здоров'я.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Елтон Джон збирається залишити сцену після майже 50-річної кар'єри через стан здоров'я.

Нагадаємо, минулого року Елтон Джон декілька днів провів у відділенні інтенсивної терапії через бактеріальну інфекцію, яку підхопив під час гастролей Південною Америкою. Тоді йому довелося скасувати дев'ять шоу в США.

Протягом своєї 50-річної кар'єри співак продав понад 250 млн. пластинок; 52 сингла Елтона Джона входили в британський Топ-40. Він також займає 49-е місце в списку найвидатніших виконавців за версією журналу Rolling Stone. Один із найбільш комерційно успішних виконавців 1970-х років.