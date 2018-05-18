Лозниця отримав у Каннах приз за режисуру фільму "Донбас" (відео)

Фільм, який відкрив другу за важливістю програму Каннського фестивалю "Особливий погляд", отримав приз за режисуру.

У програмі Каннського кінофестивалю "Особливий погляд" приз за режисуру отримав українець Сергій Лозниця, який привіз на Лазурний берег фільм "Донбас". Програма "Особливий погляд" для найбільш "незвичайних і сміливих" проектів була заснована в 1976 році.

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Про це повідомляє Variety. Фільм Лозниці, ще більш похмурий, ніж торішня "Лагідна", складається з епізодів життя на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Після показу 10 травня критики відзначили, що він справляє ефект вибуху бомби.

Як повідомляв УНІАН, створений при підтримці України фільм «Жінка на війні» отримав у Каннах приз за найкращу музику.