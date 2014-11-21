У мережі з'явилося відео з жахливими наслідками обстрілу селища Булавинське

Селище Булавинське на Донеччині напередодні обстріляли з артилерії та мінометів у той момент, коли українські військові привезли в населений пункт продовольство, повідомляє ТСН.16:45.

У селищі понівечені будівлі, розтрощені вікна та автівки. Пробратися сюди непросто, бо це - прифронтова зона. З самого Булавинського проросійських бойовиків українські військові хоч і відтіснили, однак йти у наступ не можуть через умови перемир'я. Натомість сепаратисти роблять усе задля того, аби налаштувати населення проти української армії.

У штабі АТО знають, хто стріляв. Агресори напередодні погрожували поцілити у шахту, яка зараз є єдиним місцем роботи для булавинців, і виконали погрозу.

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"Я спілкувався з людьми місцевими, вони мене обступили, питали як жити далі будемо. Мені сказали так: "Нам сказали бойовики, тільки ви почнете працювати на цій шахті, ми будемо її накривати вогнем. Ми її зруйнуємо". Це те, що мені сказали місцеві жителі", - повідомив керівник групи координації цивільно-військового співробітництва штабу АТО В'ячеслав Спіжовий.

На щастя, під час обстрілу обійшлося без людських жертв, а допомогу українські військові обіцяють привезти сюди знову.