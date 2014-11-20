На Донеччині бойовики обстріляли місце роздачі населенню гумдопомоги

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

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"Мешканці населених пунктів Дебальцеве, Ольховатка, Комишеватка та Булавинське отримали теплі речі, матраци, продуктові набори, дитяче харчування та інші товари першої необхідності. На жаль, терористи не оминули увагою цей захід. Місце роздачі гуманітарної допомоги в смт. Булавинське було обстріляне артилерією ворога. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", - зазначили у Міноборони.