На Донеччині бойовики обстріляли місце роздачі населенню гумдопомоги
16:50, 20 листопада 2014Політика
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В смт. Булавинське Донецької області бойовики обстріляли з артилерії місце роздачі населенню гуманітарної допомоги, яку надала облдержадміністрація.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.
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"Мешканці населених пунктів Дебальцеве, Ольховатка, Комишеватка та Булавинське отримали теплі речі, матраци, продуктові набори, дитяче харчування та інші товари першої необхідності. На жаль, терористи не оминули увагою цей захід. Місце роздачі гуманітарної допомоги в смт. Булавинське було обстріляне артилерією ворога. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв", - зазначили у Міноборони.
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