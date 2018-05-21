У Києві відкриють «Парк корупції» з величезним золотим батоном

Проект розповідатиме про історію корупції і успішних історичних прикладах боротьби з нею.

У столичному Національному ботанічному саду імені Гришка М. з'явиться «Парк корупції», частиною якого стане унікальна пневматична конструкція – 100-метровий золотий батон.

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Як повідомляє Представництво ЄС в Україні, прес-показ «батону» для журналістів відбудеться 22 травня.

Зазначається, що "Парк корупції" стане першим в Україні інтерактивним проектом, покликаним привернути увагу громадськості до проблем корупції у форматі edutainment (education — освіта та entertainment — розвага). Проект розповідатиме про історію корупції і успішних історичних прикладах боротьби з нею.

Парк буде включати в себе дев'ять надувних наметів загальною площею понад 700 кв. м., інтерактивні зони, VR 360, а також «зімбабвійські трильйони, український бурштин та безліч інших унікальних експонатів».

Проект реалізує Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні.

Як повідомляв УНІАН, "Парк корупції" в Національному ботанічному саду ім. Гришка в Києві відкриється для відвідин 1 червня.