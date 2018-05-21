У Сумах звільнили двох поліцейських, які знущались над людиною

Керівників звільнених патрульних поліцейських також притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

У Сумах двох патрульних поліцейських, які знущалися над місцевим жителем, звільнили зі служби в поліції.

Про це перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив сьогодні, 21 травня, на своїй сторінці у Facebook.

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Він нагадав, що минулого тижня писав про подію, яка сталась у місті Суми за участі двох поліцейських патрульної поліції і пообіцяв особисто повідомити результати службового розслідування.

«Комісія департаменту патрульної поліції завершила розслідування даної події і дійшла висновку про наявність дисциплінарних правопорушень в діях поліцейських. І правопорушення цих двох поліцейських були настільки суворими, що комісія дійшла висновку про необхідність притягнення їх до відповідальності у вигляді звільнення зі служби в поліції. До дисциплінарної відповідальності притягуються і їхні керівники», – наголосив Білошицький.

При цьому він підкреслив, що особисто погоджується з таким висновком службового розслідування і вважає, що те, що видно на відео, не сумісно із званням поліцейського.

«Можливо я буду повторюватися, але боротьба за очищення наших рядів – це неспинний і постійний процес», – відзначив посадовець.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 13 травня, житель міста Суми зняв на відео з вікна свого будинку, як двоє патрульних поліцейських – чоловік і жінка – знущаються над чоловіком, який роззутим сидить на лавці біля багатоповерхівки. Зокрема, вони топчуться берцями по пальцях ніг чоловіка, завдають йому ударів, незважаючи на те, що той не проявляє агресії та не чинить опору.

14 травня у Сумах прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками поліції після оприлюднення у мережі Інтернет відповідного відео.