Опубліковано відео, як поліція в Сумах знущається над чоловіком

Відео з патрульними в Сумах викликало активне обговорення в мережі.

У неділю, 13 травня, житель міста Суми зняв на відео з вікна свого будинку, як патрульна поліція знущалася над чоловіком.

Відео опубліковане на Youtube-каналі Андрія Васильовича. "Нова поліція міста Суми показує принципи своєї роботи на беззахисній людині", - йдеться у підписі до відео.

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На записі видно, як патрульні топчуться берцями по пальцях ніг і рук чоловіка, завдають ударів по ньому, незважаючи на те, що той не проявляє агресії й не чинить опору.

Автори запису спочатку обговорюють дії патрульних у Сумах, а потім роблять їм зауваження.

Раніше в Києві поліцейські побили перехожого, який намагався зняти їх на камеру.