Нацполіція оголосила підвищений рівень терористичної загрози

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що до завершення фіналу Ліги Чемпіонів підрозділи МВС переведені у надзвичайний режим роботи.

З 21 травня і до кінця заходів щодо організації фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА у Києві підвищено рівень терористичної загрози.

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Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, передає прес-служба МВС України.

«Від сьогоднішнього дня і до кінця заходів ми маємо підвищений рівень терористичної загрози. Вибухотехніки всіх регіонів мають оперативно та своєчасно передавати інформацію про виявлені безхозні речі», - сказав керівник поліції.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий додав, що до завершення фіналу Ліги чемпіонів підрозділи МВС переведені у надзвичайний режим роботи.

«Будуть задіяні 26 повітряних пунктів пропуску, 51 автомобільних, 53 залізничних. На цих пунктах пропуску працюватимуть до тисячі прикордонників та залучені до 100 службових собак. Організоване прибуття близько 11 тисяч вболівальників через аеропорт Бориспіль. Очікується прибуття близько 15 тисяч осіб автомобільним транспортом», – зазначив Яровий.

Перший заступник глави МВС також зауважив, що відповідальність лежить не лише на керівниках регіональних підрозділів, а й на всьому особовому складі.

«Основне навантаження йде саме на особовий склад. Від рядових залежить успіх всього заходу. Особовий склад треба заохочувати, тому я ставлю перед керівниками таке завдання», – наголосив він.