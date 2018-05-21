У "Борисполі" до фіналу ЛЧ поліцейським і прикордонникам розмалюють обличчя в кольори футбольних команд

Таким чином хочуть продемонструвати, що правоохоронці неймовірно дружні.

Київ готовий прийняти 34 тис. заявлених вболівальників на фінальні матчі Ліги чемпіонів УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив менеджер із транспорту та мобільності Футбольної федерації України Сергій Хижняк на прес-брифінгу щодо організації та проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018.

«З боку оргкомітету готовий підтвердити, що місто готове прийняти всіх вболівальників, які були заявлені УЄФА. Ми почали готуватися 1,5 роки тому. Є операційний план, який дозволяє обслужити всіх 34 тис. вболівальників», - заявив Хижняк.

За його словами, не виключено, що можуть бути незадоволені вболівальники, бо не все залежить тільки від міста.

Представник ФФУ наголосив, що приїзд на матчі фіналу Ліги чемпіонів в Україну можливий обов’язково за наявності закордонного паспорту, а не за ІD-карткою. Хижняк запевнив, що футбольні клуби та тур-оператори інформують про це вболівальників. Однак, зважаючи, що можуть бути такі вболівальники, які приїдуть лише з ІD-карткою і не зможуть вийти з аеропорту, то для них прямо в терміналах організовують міні фан-зони з трансляцією, щоби ці люди мали можливість вболівати хоча б у такий спосіб.

«У нас є інформація з приводу чоловічого фіналу. УЄФА розподіляє по 17 тис. квитків одному і другому клубу. Загалом це виходить 34 тис. вболівальників, яких ми очікуємо у день матчу. Вірогідно, що тут все вже залежить від самого клубу. Наприклад, вболівальники «Ліверпуля» полюбляють приїздити в місто, навіть якщо не змогли купити квиток – просто приїхати, підтримати, відчути атмосферу, перебувати у мітинг-поінтах, можливо, в інших фан-зонах. Основний потік вболівальників прибуде через «Бориспіль» у день матчу – 20 тис., решта – можуть прибути у місто іншого дня», - прокоментував він.

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На жіночий фінал вболівальники прилетять регулярними рейсами, зауважив Хижняк, тому інформація щодо чисельності цих вболівальників буде вже за фактом.

Радник заступника голови КМДА, головний представник КМДА з питань, пов’язаних із проведенням фіналів Ліги чемпіонів УЄФА Андрій Мирошніченко на запитання ЗМІ, чи правда, що 2 тис. вболівальників не приїдуть до Києва через відсутність доступного житла, запевнив, що це не так.

«Хотілось би побачити, де накопичились 2 тис. квитків, які не потрібні для вболівальників «Реалу» чи «Ліверпуля». Вже були спроби додзвонитись і до «Реала», і до «Ліверпуля», до клубів. Там просто сприймають це як жарт – про те, що є вільні квитки, від яких відмовляються вболівальники. Зрозуміло, що шлях не близький, але ми переконані, що всі бажаючі зможуть знайти спосіб дістатися Києва і прийняти участь в цих подіях. Знову ж таки, те що стосується основних вболівальників – ми ще раз хочемо наголосити, що більшість з них прилітає і відлітає у той самий день. І це не питання Києва чи України, це традиція фіналу Ліги чемпіонів», - підкреслив Мірошниченко, зазначаючи, що більшість вболівальників після матчу зразу відлітають і їм не потрібно ночувати.

«Більше того, якщо сьогодні відкрити інтернет, то можна знайти житло за нормальними цінами, і є багато киян, які готові прийняти вболівальників безкоштовно», - зауважив він.

Мирошніченко також додав, що всім вболівальникам в аеропорту "Бориспіль" роздаватимуть на пам'ять про подію сувенірні сертифікати з підписом Київського міського голови Віталія Кличка та президента УЄФА Александера Чеферіна.

"А зустрічати вболівальників в "Борисполі" поліція і прикордонники будуть з обличчями, розмальованими в прапори двох команд. Ми хочемо показати цим, що наша поліція дружня", - сказав він.

Хижняк додав, що в аеропорту та на території фан-зон будуть присутні представники консульських служб на випадок, якщо виникнуть якісь екстрені питання. Наприклад, якщо хтось з фанів втратить іноземний паспорт, то на місці представники консульств зможуть оформляти довідки, за якими іноземці зможуть повернутися додому і не затримуватися в Києві.

Як повідомляв УНІАН, чоловічий фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 26 травня о 21:45 на НСК «Олімпійський». У фінал вийшли ФК «Реал Мадрид» (Іспанія) та ФК «Ліверпуль» (Велика Британія). У фіналі Ліги чемпіонів серед жінок, який пройде 24 травня о 19:00 на стадіоні ім. Валерія Лобановського, зустрінуться ФК «Вольсбург» (Німеччина) та ФК «Ліон» (Франція).

У цілому МВС України збирається задіяти для охорони порядку під час футбольного матчу 26 травня близько 12 тис. правоохоронців. З них – 6 тис. поліцейських, 3 тис. нацгвардійців, тисячу прикордонників та інші підрозділи. До охорони громадського порядку під час фінального матчу Ліги чемпіонів приєднаються правоохоронці Великобританії.