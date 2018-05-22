Сьогодні в Україні стартує ЗНО: що потрібно знати абітурієнтам (відео)
Сьогодні в Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року. Першим абітурієнти складатимуть тест з математики.
Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10:15 до 10:50. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11:00.
Заявки на складання зовнішнього незалежного оцінювання подали понад 330 тисяч абітурієнтів. Перший тест з математики складатимуть 112 тисяч людей, йдеться у сюжеті ТСН. Тест з математики є одним з найбільш популярних, адже його проходження часто потребують українські вищі навчальні заклади.
Що потрібно мати з собою на ЗНО
Для допуску до пунктів складання ЗНО абітурієнтам обов'язково потрібно мати такі документи:
• оригінал Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
• паспорт або інший документ, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті;
• запрошення-перепустку для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.
У разі відсутності хочаб одного з документів, або за умови надання копій цих документів абітурієнта до пункту проведення ЗНО допущено не буде.
Також рекомендовано взяти з собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.
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За що можуть вигнати з ЗНО
Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів.
Учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо.
Як проходить ЗНО з математики
На виконання сертифікаційної роботи з математики відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань у тесті — 33. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши усі завдання, — 62.
Читайте такожЦентр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді пробного ЗНОТест ЗНО з математики містить 4 види завдань:
• з вибором однієї правильної відповіді(№ 1–20); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;
• на встановлення відповідності(«логічні пари») (№ 21–24); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;
• відкритої форми з короткою відповіддю, щомістять два типи завдань: структуроване (№ 25, 26) і неструктуроване (№ 27–30); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;
• відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 31–33); розв’язок на них потрібно записати у бланку Б.
Як повідомляв УНІАН, 14 травня розпочалася реєстрація на так зване "ЗНО на магістратуру", яка завершиться 5 червня.