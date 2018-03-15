Реєстрація для тестування "ЗНО на магістратуру" розпочнеться 14 травня

Оголошення про початок реєстрації на єдиний вступний іспит та випробування на магістратуру, а також всю необхідну інформацію буде незабаром розміщено на сайті МОН та УЦОЯО.

Для вступників на магістратуру, яким треба буде складати єдиний вступний іспит чи випробування (так зване ЗНО на магістратуру), реєстрація на тестування почнеться 14 травня.

Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України.

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Їм не потрібно проходити ту реєстрацію, яка відбувається зараз – з 6 лютого до 19 березня, адже це реєстрація на ЗНО для вступників на перший курс на ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань).

В МОН пояснюють, що «ЗНО на магістратуру» потрібно буде складати двом категоріям вступників. Перша – для вступу на магістратуру за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») за всіма формами навчання. Таким вступникам необхідно буде пройти єдиний вступний іспит з іноземної мови. Реєстрація на нього триватиме з 14 травня до 18-ї год. 5 червня.

Друга – для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» за всіма формами навчання. Таким вступникам потрібно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей. Реєстрація на ці тестування теж триватиме з 14 травня до 18-ї год. 5 червня.

Оголошення про початок реєстрації на єдиний вступний іспит та випробування на магістратуру, а також всю необхідну інформацію буде незабаром розміщено на сайті МОН та УЦОЯО. Тестування з іноземної мови відбудеться 11 липня, а з права та загальних навчальних правничих компетентностей – 13 липня.

Отже, для тих, хто проходитиме «ЗНО на магістратуру», буде окремий період реєстрації та дати складання тестів. Реєструватись на основну (з 6 лютого до 19 березня) чи додаткову (3 до 21 травня) сесію ЗНО для вступників на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) таким вступникам не потрібно.

Результати тестів з англійської, німецької, французької та іспанської мов, отримані під час складання ЗНО для вступників на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) НЕ будуть зараховані як результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови («ЗНО на магістратуру»).