В українців влітку двічі будуть довгі вихідні: коли й скільки будемо відпочивати

Влітку 2018 року українці двічі матимуть довгі вихідні.

Українців влітку знову чекають довгі вихідні: чотири поспіль наприкінці червня та три - в кінці серпня.

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Як йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів, вихідними у 2018 році мають бути дні з 28 червня до 1 липня до Дня Конституції. П’ятницю, 29 червня, доведеться відпрацювати у попередню суботу, 23 червня.

27 червня – передсвятковий день, скорочений на годину;

28 червня – День Конституції України (цього року випадає на четвер);

29 червня – перенесений вихідний день із суботи;

30 червня - вихідний, субота;

1 липня - також вихідний, неділя.

Крім того, святкові вихідні в Україні будуть 24-26 серпня з нагоди Дня незалежності.

Як повідомляв УНІАН, в Україні хочуть скасувати "зайві" вихідні, відмовившись від традиції перенесення.