Бориса Акуніна на концерті "Океану Ельзи" в Лондоні вразив патріотизм українців

Відомого російського письменника Бориса Акуніна (справжнє ім'я Григорій Чхартішвілі - УНІАН) вразив патріотизм українців на концерті рок-гурту "Океан Ельзи".

Про це письменник повідомив у своєму ЖЖ.

Кілька днів тому Акунін відвідав концерт «Океану Ельзи» в Лондоні й опинився під сильним враженням від публіки.

"Я опинився у великому залі, наповненому людьми у вишиванках. У дівчат на головах вінки а-ля Наталка Полтавка. Тільки що - всі хором кричать «Слава Україні! Героям слава!» і розмахують жовто-блакитними прапорами. А в кінці весь зал разом із Вакарчуком заспівав національний гімн - «Ще не вмерла України і слава, і воля»", - розповів про події на концерті письменник.

Далі Акунін пише, що, дивлячись на все це, він відчув почуття заздрості.

"Адже якщо у нас велика юрба почне кричати «Слава Росії!» й розмахувати прапорами, це буде чи якась казенно-патріотична акція, чи збіговисько агресивних ксенофобів. Ну, а уявити собі співвітчизників, які добровільно співають міхалковський гімн про "братніх народів союз віковий", я взагалі не можу, уяви не вистачає", - пояснив він свої почуття.

Акунін також звернув увагу, що люди на концерті в основному говорили між собою російською, "включаючи Наталок-Полтавок".

Читайте також40 тисяч чоловік заспівали Гімн України на концерті групи "Океан Ельзи" у Львові"Ветерани нашого співтовариства, ймовірно, пам'ятають, що років три тому я був в Україні й написав тоді тут, у блозі, що країни, по-моєму, поки не виходить - у всякому разі, я не відчув і не зрозумів, що таке Україна. Усіх місцевих про це питав, і ніхто, навіть розумні львівські професори, не змогли мені вивести формулу українськості", - зазначив письменник.

"А зараз ця формула є. Видно неозброєним оком. Називається «національне відродження». І спасибі за це українці, ймовірно, повинні сказати Януковичу і Путіну, тому що перший спровокував Майдан, а другий допоміг українцям об'єднатися і стати нацією", - вважає Акунін.