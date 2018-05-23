Квітковий годинник на Майдані Незалежності зламався одразу після відкриття (відео)

Відразу після запуску годинник почав сильно відставати, а потім і взагалі зупинився.

У столиці на Майдані Незалежності відкрили оновлений квітковий годинник. Відразу після відкриття механізм перестав працювати.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Складається годинник з 20 тисяч квітів. У цьому році традиційні бегонії і петунії з'єднали з іншими квітами, які використовують для клумб. Всього висадили 30 квадратних метрів квітів з 10 різновидів.

Однак відразу після запуску сталася неприємність, годинник почав сильно відставати, а потім і взагалі зупинвся. Працівники «Зеленбуду» жартують, що старенький механізм, якому вже більше 10 років, "перенервував" за відкриття. Полагодити механізм обіцяють вже до завтра.

Як повідомляв УНІАН, у Києві стався конфуз з символом Ліги чемпіонів.