Квітковий годинник на Майдані Незалежності зламався одразу після відкриття (відео)

14:12, 23 травня 2018
Суспільство
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Складається годинник з 20 тисяч квітів / УНІАН

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Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Складається годинник з 20 тисяч квітів. У цьому році традиційні бегонії і петунії з'єднали з іншими квітами, які використовують для клумб. Всього висадили 30 квадратних метрів квітів з 10 різновидів.

Однак відразу після запуску сталася неприємність, годинник почав сильно відставати, а потім і взагалі зупинвся. Працівники «Зеленбуду» жартують, що старенький механізм, якому вже більше 10 років, "перенервував" за відкриття. Полагодити механізм обіцяють вже до завтра.

Як повідомляв УНІАН, у Києві стався конфуз з символом Ліги чемпіонів.

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Теги: #Київ#годинник