"Зажурився": у Києві стався конфуз із символом Ліги чемпіонів (фото)

У центрі столиці здувся м'яч Ліги чемпіонів.

Вранці 23 травня біля Бессарабської площі здувся один з м'ячів, встановлених до фіналу Ліги чемпіонів. Надувна конструкція повисла на стропах.

До знаменної футбольної події величезні надувні м'ячі встановили по всьому центру столиці. Але один з них не дочекався старту заходу і "зажурився", перетворившись на повислий на мотузках гумовий млинчик, передає "Інформатор".

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Невідомо, чому м'яч почав здуватися. Можливо, постаралися хулігани, яким захотілося його проткнути. Або хтось невдало спробував вкрасти конструкцію під покровом ночі, пошкодивши її у процесі. А може, винна погано закріплена заглушка, через яку поступово виходило повітря.

Пізніше журналісти видання повідомили, що м'яч набув своїх звичних форм.

Як повідомляв УНІАН, мер Києва Віталій Кличко обмовився під час подання Кубка Ліги чемпіонів у столиці, помилково назвавши його "Кубком УЄФА".