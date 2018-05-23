У Києві екстремал стрибнув з вікна багатоповерхівки з парашутом (відео)
16:47, 23 травня 2018Суспільство
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За словами свідка інциденту, всього з вікна будівлі стрибнули троє парашутистів.
На Позняках бейсджамер стрибнув з вікна багатоповерхівки прямо на двір / Скріншот - Facebook, Pavel Zhilcov
У житловому масиві Позняки в Києві бейсджампер з парашутом стрибнув з вікна житлової багатоповерхівки, приземлившись прямо у дворі.
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Відео інциденту оприлюднив у Facebook свідок стрибка, користувач Pavel Zhilcov.
У коментарях до публікації він додав, що парашутистів було троє, хоча на відео можна бачити тільки одного.
Бейсджампінг – екстремальний вид спорту, в якому використовується спеціальний парашут для стрибків з фіксованих об'єктів. Бейсджампінг вважається найбільш небезпечним видом стрибків з парашутом.
Раніше повідомлялося, що пенсіонерка Анастасія Проничкіна з Дніпропетровщини на 71-й день народження стрибнула з парашутом.
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