У Києві екстремал стрибнув з вікна багатоповерхівки з парашутом (відео)

16:47, 23 травня 2018
Суспільство
2189 0
На Позняках бейсджамер стрибнув з вікна багатоповерхівки прямо на двір / Скріншот - Facebook, Pavel Zhilcov

Читайте такожУ Києві група руферів вибралася на Арку дружби народів (відео)

Відео інциденту оприлюднив у Facebook свідок стрибка, користувач Pavel Zhilcov.

У коментарях до публікації він додав, що парашутистів було троє, хоча на відео можна бачити тільки одного.

Бейсджампінг – екстремальний вид спорту, в якому використовується спеціальний парашут для стрибків з фіксованих об'єктів. Бейсджампінг вважається найбільш небезпечним видом стрибків з парашутом.

Раніше повідомлялося, що пенсіонерка Анастасія Проничкіна з Дніпропетровщини на 71-й день народження стрибнула з парашутом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Киев#екстрим