Збулася мрія: у мережі з'явилося відео стрибка 71-річної пенсіонерки з парашутом

Жінка в минулому році побачила шоу парашутистів і вирішила, що повинна підкорити небо.

Пенсіонерка Анастасія Проничкина з Дніпропетровщини на 71-й день народження стрибнула з парашутом.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Вона стрибнула з парашутом з висоти чотири тисячі двісті метрів. Більше трьох десятиліть жінка прикута до інвалідного візка після падіння з дерева.

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А в минулому році побачила шоу парашутистів і вирішила, що повинна підкорити небо.

Раніше в Швеції екстремал дивом вижив після стрибка з хмарочоса, коли у нього відмовив парашут.