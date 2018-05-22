Збулася мрія: у мережі з'явилося відео стрибка 71-річної пенсіонерки з парашутом

12:28, 22 травня 2018
Суспільство
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Вона стрибнула з парашутом з висоти чотири тисячі двісті метрів. Більше трьох десятиліть жінка прикута до інвалідного візка після падіння з дерева.

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А в минулому році побачила шоу парашутистів і вирішила, що повинна підкорити небо.

Раніше в Швеції екстремал дивом вижив після стрибка з хмарочоса, коли у нього відмовив парашут.

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Теги: #днепр#пенсіонерка#стрибок із парашутом