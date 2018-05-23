На Черкащині вандали зруйнували пам'ятник В'ячеславу Чорноволу

За словами сина Чорновола, присвячений політику музей ніяк не охороняється.

У селі Вільхівець Звенигородського району Черкаської області на подвір'ї садиби-музею В'ячеслава Чорновола у ніч з 22 на 23 травня невідомі зруйнували пам'ятник загиблому колишньому народному депутату України, дисиденту в СРСР та герою України Чорноволу, а також викрали бронзове погруддя.

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Про це на сторінці Facebook написав син загиблого політика Тарас Чорновіл.

«У вандалів не може бути нічого святого, їх мають знайти і засудити, на що дуже сподіваюся. Принаймні, поліція зараз ніби розворушилася й, як кажуть, реально взялася шукати. Дай Боже, щоб результативно», - повідомив він.

За його словами, погруддя спиляли безперешкодно, бо музей не охороняється.

Тарас Чорновіл зазначив, що до музею щодня заходить багато людей, біля нього часто зупиняються автобуси з шкільними екскурсіями, а також нерідко приїжджають відвідувачі з-за кордону.

При цьому, він уточнив, що музей у Вільхівці є лише меморіальною частиною - вчительською хатою, в якій жили батьки та провів дитинство й юність В'ячеслав Чорновіл.

«Працюють у музеї (а він має статус державного закладу культури - філії черкаського краєзнавчого музею) лише троє людей: директор та дві жіночки, які водночас і прибирають, і територію утримують у належному стані», - написав він.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці Львівщини затримали чоловіка, який вночі 22 травня, спалив два державні прапори України, встановлені на пам’ятнику Жертвам політичних репресій у райцентрі Городок.