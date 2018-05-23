На Львівщині затримано чоловіка, який спалив державні прапори біля пам’ятника

Мотиви, які спонукали чоловіка скоїти акт вандалізму, встановлюються.

Правоохоронці Львівщини затримали чоловіка, який вночі 22 травня, спалив два державні прапори України, встановлені на пам’ятнику Жертвам політичних репресій у райцентрі Городок.

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Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції України, до Городоцького відділу поліції 22 травня надійшло повідомлення про те, що близько 22:20, невідомий чоловік спалив два державні прапори України, встановлені на пам’ятнику Жертвам політичних репресій (перехрестя майдану Гайдамаків з вул. Леся Мартовича) і залишив місце події.

Правоохоронці, які прибули на місце, встановили, що вогнем пошкоджено два прапори розміром 120х80 см, які були встановлені на пам’ятнику Жертвам політичних репресій, на висоті 1 м над поверхнею землі.

Працівники поліції встановили особу зловмисника, ним виявився 31-річний чоловік, який зареєстрований у Сумській області і проживає у Городоцькому районі. Встановлено, що прапори він підпалив запальничкою. Чоловіка затримано, мотиви, які спонукали чоловіка спалити прапори, встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у центрі Харкова в черговий раз спаплюжили пам'ятник УПА.