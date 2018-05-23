МЗС України висловило протест Росії через викрадення делегата Курултаю Егіза

Українські дипломати факт викрадення долучать до меморандуму з усіма доказами злочинів РФ з часу початку агресії Криму у 2014 році, який Україна має передати в Міжнародний суд ООН.

Міністерство закордонних справ України висловило протест Російській Федерації через викрадення в окупованому Криму делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза.

Про це повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца у мікроблозі Twitter.

"Гібридна депортація в дії. Висловлюємо протест у зв'язку з викраденням окупантом делегата Курултая А.Егіза. Порушимо в Міжнародному суді ООН", - заявила речник.

Водночас у коментарі УНІАН вона зазначила, що українське зовнішньополітичне відомство вважає, що окупаційна російська влада намагається залякати кримських татар в анексованому Криму. У зв'язку з цим українські дипломати висловлюють рішучий протест Росії через затримання Егіза.

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"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест Росії у зв'язку з затриманням, побиттям і вивозом у невідомому напрямку делегата Курултаю кримськотатарського народу та брата члена Меджлісу кримськотатарського народу Абдурамана Егіза Асана Егіза. Це вже не просто репресії, це вже фактична гібридна депортація кримськотатарського населення окупантом", - наголосила Беца.

Як повідомляв УНІАН, про викрадення Егіза стало відомо з повідомлення голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

"У районі села Джолман (нині - Піонерське) Сімферопольського району російські карателі на «Фольксвагені», оснащеному мигалками і звуковими пристроями, змусили зупинитися автомашину, за кермом якого перебував делегат Курултаю кримськотатарського народу Асан Егіз", - написав Чубаров.

"Переконавшись, що затриманим є саме Асан Егіз, російські карателі вивезли його на своїй машині в невідомому напрямку", - додав він.

"Рідний брат Асана Абдураман Егіз, який невдовзі прибув на місце події, вже не виявив і машини Асана", - зазначив голова Меджлісу.