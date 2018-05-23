Окупанти у Криму викрали делегата Курултаю кримськотатарського народу

Російські окупанти в Криму спочатку змусили автомашину делегата зупинитися, а потім вивезли його в невідомому напрямку.

У Криму російські окупанти викрали делегати Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«В районі села Джолман (нині - Піонерське) Сімферопольського району російські карателі на автомашині "Фольксваген", оснащеній мигалками і звуковими пристроями, змусили зупинитись автомобіль, за кермом якого перебував делегат Курултаю кримськотатарського народу Асан Егіз. Переконавшись, що затриманим є саме Асан Егіз, російські карателі вивезли його на своїй машині в невідомому напрямку», – пише Чубаров.

Він зазначив, рідний брат Асана Абдураман Егіз, що незабаром прибув на місце події, вже не виявив і автомашину Асана.

«В даний час, Абдураман Егіз в пошуках насильно затриманого і вивезеного брата направляється в Управління ФСБ РФ в тимчасово окупованому Криму», – додав Чубаров.