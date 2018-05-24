"Вболівальники Ліверпуля перетворять українську столицю в червоне море" - експерт Atlantic Council

Напередодні фіналу Ліги чемпіонів у Києві вболівальники англійського футбольного клубу Ліверпуль перетворять українську столицю в червоне море.

У фіналі Ліги чемпіонів у Києві зустрінуться ФК Реал Мадрид і Ліверпуль. Напередодні матчу вболівальники англійського клубу перетворять центр української столиці в червоне море. Їх буде значно більше, ніж іспанських фанів.

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Про це розповів науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон у матеріалі журналу "Новое время".

Він зазначає, що для ліверпульців Кубок Європи - це Святий Грааль. Тисячі вболівальників приїдуть без квитків на матч, лише для того, щоб сказати "я там був". І незалежно від результату фіналу вторгнення ліверпульців в Київ обіцяє стати незабутньою подією. "У фанатів Ліверпуля загальносвітова слава найгучніших, яскравих і веселих", - підкреслює Дікінсон.

Він зазначає, що вболівальники Ліверпуля можуть претендувати на володіння найвідомішим гімном - you'll Never Walk Alone (Ти ніколи не будеш один). Він вперше зазвучав на стадіоні Енфілд в 1963 році. "Що б не відбувалося 26 травня, українці будуть чути цю легендарну мелодію весь тиждень", - констатує він.

Розповідаючи про фанів британської команди, Дікінсон зазначає, що жителі Ліверпуля говорять англійською, проте багато українців, вперше зустрівшись з ліверпульцями, можуть в цьому засумніватися. "Ліверпуль - батьківщина одного з найбільш самобутніх регіональних діалектів Британії", - пояснює він.

Повну версію матеріалу читайте в новому номері журналу "Новое время" від 24 травня 2018 року.