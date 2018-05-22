Фінал Ліги Чемпіонів: у Києві передумали та не будуть розмальовувати поліцейським обличчя

За словами Крищенка, для тих, хто у форменному одязі, не зовсім доречно бути з розмальованим обличчям.

Українським поліцейським, що зустрічатимуть в Києві вболівальників фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, не будуть розмальовувати обличчя в прапори команд, що гратимуть у фіналі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні журналістам начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.

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Водночас він додав, що для сприяння кращій комунікації з фанатами поліцейським роздадуть відповідні спортивній події наліпки чи значки.

«Скоріш за все, поліцейським не будуть розмальовувати обличчя. Ми роздумували над цим. Все ж поліцейські повинні більше займатися безпекою. Хоча важлива комунікація поліції. Тому для встановлення «спільної мови» ми видамо значки, наліпки, але не на обличчя», - зазначив Крищенко.

За його словами, для тих, хто у форменному одязі це не зовсім доречно бути з розмальованим обличчям.

Він повідомив, що загалом в Києві для забезпечення порядку під час проведення фіналу Ліги Чемпіонів буде задіяно 10 тис. працівників МВС – це 3,5 нацгвардійців, представники ДСНС, поліція Києва – більше 3 тис., патрульна поліція.

«Поліція готується, є додаткові сили з інших регіонів. Фактично вже починається чергування, а напередодні матчу практично вся поліція Києва та приблизно 3,5 тис. бійців Нацгвардії будуть на вулицях», - сказав Крищенко.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня на брифінгу радник заступника голови КМДА, головний представник КМДА з питань, пов’язаних із проведенням фіналів Ліги чемпіонів УЄФА Андрій Мирошніченко сказав журналістам, що зустрічати вболівальників в "Борисполі" поліція і прикордонники будуть з обличчями, розмальованими в прапори двох команд. За його поясненням, таким чином планувалось показати дружелюбність гостям фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.