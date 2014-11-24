На Дніпропетровщині затримали водія автобуса, який збирав розвіддані для "ДНР"

На Дніпропетровщині на минулому тижні затримано водія рейсового автобусу сполученням «Донецьк-Дніпропетровськ», який збирав розвідувальні дані для про розташування українських військових для так званої «Донецької народної республіки».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

«Встановлено, що цей громадянин протягом жовтня-листопада 2014 року здійснював збір розвідувальних даних щодо місць розташування військової техніки, бронетехніки та особового складу Збройних Сил України на території Донецької та Дніпропетровської областей. Зібрані дані передавалися учасникам терористичної організації «Донецька народна республіка». У ході проведення обшуку у зловмисника виявлено бойову гранату РГД-5», - йдеться у повідомленні прокуратури.

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Слідчим відділом УСБУ в Дніпропетровській області за фактом незаконного поводження зі зброєю та створення терористичної групи відносно водія рейсового автобусу відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263, ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Дніпропетровської області.

Рішенням суду відносно водія обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Досудове розслідування триває.