Підозрюваним у підготовці терактів на Дніпропетровщині загрожує до 12 років в’язниці
Слідчі управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області 18 листопада завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох мешканців області за підозрою у підготовці до терактів.
Як повідомляє прес-група УСБУ в області, в червні було знешкоджено організоване злочинне угруповання, члени якого були завербовані російськими спецслужбами.
«Зловмисники планували створення незаконних збройних формувань для захоплення органів влади та збройних нападів на підрозділи Збройних Сил України», - повідомляє прес-група УСБУ в області.
Зокрема, через соціальні мережі учасники цього злочинного угруповання здійснювали інформаційну підтримку терористів «ДНР» та «ЛНР» - поширювали публічні заклики до насильницької зміни влади та порушення територіальної цілісності України.
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Було порушено провадження за статтями 258 (підготовка до теракту) та 263 (незаконне зберігання зброї та вибухових речовин) Кримінального кодексу України.
За вчинення цих злочинів законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.