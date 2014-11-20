Підозрюваним у підготовці терактів на Дніпропетровщині загрожує до 12 років в’язниці

Як повідомляє прес-група УСБУ в області, в червні було знешкоджено організоване злочинне угруповання, члени якого були завербовані російськими спецслужбами.

«Зловмисники планували створення незаконних збройних формувань для захоплення органів влади та збройних нападів на підрозділи Збройних Сил України», - повідомляє прес-група УСБУ в області.

Зокрема, через соціальні мережі учасники цього злочинного угруповання здійснювали інформаційну підтримку терористів «ДНР» та «ЛНР» - поширювали публічні заклики до насильницької зміни влади та порушення територіальної цілісності України.

Читайте такожСБУ знешкодила диверсантів «1-ї слов’янської бригади»Під час проведення обшуків та затримання підозрюваних правоохоронці вилучили два пістолета «ПМ», 6 гранат РГД-5 та Ф-1, більше 2 кг вибухової речовини амоніту та понад 1 кг тротилу.

Було порушено провадження за статтями 258 (підготовка до теракту) та 263 (незаконне зберігання зброї та вибухових речовин) Кримінального кодексу України.

За вчинення цих злочинів законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.