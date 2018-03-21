Кабмін звільнив скандальну чиновницю ДМС Діну Пімахову

Пімахову звільнили за власним бажанням.

Кабінет міністрів України звільнив скандальну чиновницю Діну Пімахову з посади першого заступника голови Державної міграційної служби.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

За його словами, Пімахову звільнили за власним бажанням.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2017 року Національне антикорупційне бюро розпочало спецоперацію з проникнення детектива бюро до організованого злочинного угруповання у складі посадовців Державної міграційної служби, які вимагали кошти за надання іноземцям громадянства України, посвідок на тимчасове проживання на території України, а також за винагороду пришвидшували виготовлення біометричних паспортів. Для проникнення до складу цієї групи була використана легенда, за якою детектив НАБУ діяв в інтересах іноземної компанії, зацікавленої в офіційному працевлаштуванні в Україні громадян інших держав. Представник НАБУ встановив безпосередній контакт з першим заступником голови ДМСУ, яка, за оперативною інформацією, була одним з керівників злочинної організації.

Читайте такожЧиновниця ДМС, яку "провокував на хабар" агент НАБУ, мешкає у квартирі за 3 мільйони гривень (відео)29 листопада 2017 року під час документування одного з епізодів за участі Пімахової оперативники СБУ під керівництвом прокурорів Генпрокуратури затримали детектива НАБУ та інкримінували йому провокацію хабара.

Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції їй хабара.

15 грудня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що кримінальне провадження проти Пімахової не буде завершено через спецоперацію СБУ.

11 січня заступник керівника САП Володимир Кривенко заявив, що підозру Пімаховій у справі про корупцію в міграційній службі буде оголошено після отримання відповідних підстав.

24 січня співробітники НАБУ провели обшуки в Пімахової з метою виявлення коштів, які могли бути отримані як неправомірна вигода. Як зауважили в бюро, попередня правова кваліфікація цього кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).