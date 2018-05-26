"Заявив, що терорист": у аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Ірану

За словами помічника глави ДПСУ, багаж пасажира оглянутий із залученням службового собаки, натренованої на виявлення вибухівки.

Прикордонна служба України в міжнародному аеропорту "Бориспіль" сьогодні вранці затримала громадянина Ірану, який заявив, що є терористом.

Про це написав помічник глави Державної прикордонної служби України Олег Слободян на своїй сторінці в Fаcebook.

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«Сьогодні вранці в терміналі "Д" аеропорту "Бориспіль" під час посадки на рейс до Стокгольму один із пасажирів - громадянин Ірану - заявив, що є терористом. Громадянин слідував транзитом з Тегерану. Особа затримана групою реагування відділу прикордонної служби", - написав він.

За словами Слободяна, багаж пасажира оглянутий із використанням службової собаки, натренованої на виявлення вибухівки.

"Інформація про причетність даного громадянина до терористичних організацій перевіряється. Викликана слідчо-оперативна група Національної поліції", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, з 21 травня і до кінця заходів щодо організації фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА у Києві підвищено рівень терористичної загрози.