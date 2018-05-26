Прикордонники не впустили в Україну ультрас з Росії

Правоохоронці встановили, що чоловіки відносяться до ультрас російського ФК "Торпедо"

На Чернігівщині на кордоні з Білоруссю співробітники Держприкордонслужби відмовили у пропуску в Україну 4 громадянам Росії. Вони планували приїхати в Київ, однак не змогли підтвердити мети перебування.

Як повідомили у прес-службі ДПСУ, прикордонники встановили, що чоловіки відносяться до ультрас російського ФК "Торпедо". У них знайшли символіку з агресивними елементами зображення фанатів-ультрас футбольного клубу.

"Росіяни віком від 21 до 28 років перетинали кордон в пункті пропуску «Нові Яриловичі» автомобілем «Форд». Виходячи з оцінки та аналізу ризиків відносно даних громадян провели заходи з додаткової перевірки. Чоловіки не могли чітко повідомити мету своєї подорожі в Україну і не мали підтверджуючих документів, також прикордонники встановили, що вони відносяться до ультрас російського ФК «Торпедо» (м. Владимир)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, прикордоники затримали в аеропорту "Бориспіль" громадянина Ірану, який заявив, що він терорист.