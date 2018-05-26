"Заміновані" станції столичного метро відновили роботу
15:51, 26 травня 2018Суспільство
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Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
П'ять станцій київського метро відновили свою роботу / фото УНІАН
Після перевірки інформації про замінування п'ять столичних станцій метрополітену відновили свою роботу.
Про це повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен".
"Станції перевірено та відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, до поліції надійшло повідомлення про замінування п'яти станцій метро у Києві. На час перевірки станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" та "Героїв Дніпра" були закриті для пасажирів.
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