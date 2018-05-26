"Заміновані" станції столичного метро відновили роботу

15:51, 26 травня 2018
Суспільство
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П&#039;ять станцій київського метро відновили свою роботу / фото УНІАН

Про це повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен".

"Станції перевірено та відкрито для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, до поліції надійшло повідомлення про замінування п'яти станцій метро у Києві. На час перевірки станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" та "Героїв Дніпра" були закриті для пасажирів.

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