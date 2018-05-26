П'ять станцій київського метро закрили через загрозу вибуху

Закриті станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" та "Героїв Дніпра.

Невідомі повідомили про замінування п'яти станцій метро у Києві. Наразі станції закриті для пасажирів, проводиться перевірка.

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Про це повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен".

"Увага! Надійшли анонімні дзвінки про мінування станцій - "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" та "Героїв Дніпра", - йдеться у повідомленні.

За викликом негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районів, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальник та медики.

На даний час поліцейські проводять евакуацію пасажирів, персоналу підземки та ретельно оглядають вказані об’єкти.

Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві проходитиме фінальний матч Ліги чемпіонів, в якому зійдуться іспанський "Реал" (Мадрид) і англійський "Ліверпуль". У зв'язку з подією до міста приїхали тисячі іноземних фанатів.

Через це з 21 травня і до кінця заходів щодо організації фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА у столиці підвищено рівень терористичної загрози.