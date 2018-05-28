Росіянка з трьома дітьми попросила в Україні притулку через переслідування
15:14, 28 травня 2018Суспільство
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За словами жінки, в РФ її переслідують за релігійними мотивами.
В Україні шукає притулку багатодітна мати з РФ / ДПСУ
До українських прикордонників звернулась громадянка РФ з трьома дітьми, яка бажає отримати в Україні статус біженки.
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Як повідомляє прес-служба ДПСУ, росіянка прибула на прикордонний ПП «Сеньківка» з дітьми 2005, 2007 та 2009 років народження. Жінка повідомила, що на території РФ її переслідують за релігійними мотивами.
«Громадянку Росії пропущено на територію України та поінформовано ДМС України в Київській області», – вказано у повідомленні.
У грудні минулого року повідомлялось про трьох росіян, які попросили притулку в Україні через переслідування в РФ.
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