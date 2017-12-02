Протягом тижня троє росіян попросили притулку в Україні через переслідування в РФ

Протягом тижня на державному кордоні троє громадян Росії 45, 38 та 27 років, яких переслідують у Російській Федерації, попросили в України надати їм статус біженців.

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Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Один із них прибув сьогодні вранці у пункт пропуску «Київ-пасажирський» та під час оформлення звернувся з усною заявою про визнання його біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Зі слів росіянина, він брав участь у мітингах проти корупції та за російську опозицію, зокрема Олексія Навального, тому піддається переслідуванню в РФ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, інший громадянин РФ, також у цьому пункті пропуску, попросив статус біженця минулої середи. Росіянин розповів, що змушений тікати та просити притулку в Україні у зв’язку з його переслідуванням правоохоронними органами Росії за участь в акціях проти російської влади.

Ще один громадянин Росії попросив захисту у зв’язку з його переслідуванням органами Російської Федерації в одному з пунктів пропуску на Чернігівщині у минулий вівторок.