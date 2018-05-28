До Києва приїхав Елтон Джон (фоторепортаж, відео)
16:43, 28 травня 2018Суспільство
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Співак взяв участь у благодійній акції з профілактики і боротьби зі СНІДом в Україні.
Співак і композитор Елтон Джон приїхав до Києва - він взяв участь у благодійній акції з профілактики і боротьби зі СНІДом в Україні.
Про це повідомляє "Кураж Базар" в Facebook. Виконавець зустрівся з українськими борцями проти СНІДу та поспілкувався з ВІЛ-позитивними людьми.
ВІДЕО: instagram.com/aliusgalaxia/
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Раніше повідомлялося, що Елтон Джон офіційно оголосив про завершення гастрольної кар'єри.
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