Суд визнав протиправним розпорядження Балути про знесення пам'ятника Леніну у Харкові

У Харкові суд визнав протиправним розпорядження голови Харківської облдержадміністрації Ігоря Балути про демонтаж пам'ятника Леніну на площі Свободи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на представника міськради, заступник директора Юридичного департаменту міськради Костянтина Прокоп'єва, відповідне рішення 24 листопада ухвалив Харківський окружний адміністративний суд.

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Прокоп'єв зауважив, що суд задовольнив позов міськради частково і визнав розпорядження голови ХОДА незаконним в частині вжиття заходів щодо демонтажу пам'ятника. В іншій частині позов поки залишено без задоволення.

«Губернатор порушив Закон України «Про місцеве самоврядування». Перш ніж видавати таке розпорядження, необхідно було повідомити міську раду як представника власника пам'ятки. Голова облдержадміністрації перевищив свої повноваження щодо демонтажу пам'ятника Леніну», - зазначив він.

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Прокоп'єв додав, що повний текст постанови суду буде готовий через п'ять днів, після чого міська рада зможе прийняти рішення про його оскарження.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня під час кількатисячного мітингу в центрі Харкова на площі Свободи активісти намагалися звалили 8-метровий пам'ятник В.Леніну з постаменту. Ввечері цього ж дня голова Харківської ОДА Ігор Балута видав розпорядження про вилучення даного пам'ятника з реєстру пам'яток та демонтаж монумента, про що повідомив на брифінгу. Після брифінгу активісти з другої спроби звалили пам'ятник Леніну.

15 жовтня Харківська міськрада звернулася до суду з адміністративним позовом, у якому вимагає визнати незаконним та скасувати розпорядження Балути про вилучення з держреєстру та демонтаж пам'ятника Леніну на Площі Свободи.