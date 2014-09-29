Міліція закрила справу за фактом знесення пам'ятника Леніну у Харкові

Про це повідомили у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління (ГУ) МВС в Харківській області. "У зв'язку з розпорядженням губернатора Харківської області Ігоря Балути від 28 вересня 2014 року №517 "Про врегулювання ситуації в області щодо пам'ятників епохи тоталітаризму" слідчим було прийнято рішення про закриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу ("знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини")", - йдеться в повідомленні.

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Начальник ГУ МВС в Харківській області Анатолій Дмитрієв додав, що під час демонтажу пам'ятника Леніну у Харкові ніхто не постраждав.

В даний час співробітники міліції Харкова продовжують забезпечувати охорону громадського порядку.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня голова Харківської обласної держадміністрації Ігор Балута видав розпорядження про виключення пам'ятника Леніну з реєстру пам'ятників і про демонтаж монумента. Після брифінгу губернатора активісти з другої спроби знесли пам'ятник.