СБУ розслідує трансляцію «параду» в окупованому Донецьку українським ЗМІ

За словами голови парламентського комітету з питань інформаційної політики, розслідування подібної справи є важливим прецедентом.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом трансляції так званого «Параду перемоги» бойовиків в окупованому Донецьку 9 травня на сайті korrespondent.net.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар, яка оприлюднила відповідь СБУ на її депутатське звернення.

В документі повідомляється, що за результатами проведеної перевірки Головне слідче управління СБУ 24 травня розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).

Сюмар вказала, що розслідування трансляції є важливим прецедентом.

Як повідомляв УНІАН, підконтрольні Кремлю бойовики провели 9 травня у Донецьку «парад Перемоги», під час якого на вулиці міста вивели військову техніку: БТР-80, БМП, танки Т-64 і Т-72, ЗРК «Стріла-10», самохідки «Гвоздика», «Гради», полкові міномети, протитанкові гармати «Рапіра», гаубиці Д-30 і «Мста-Б». Також було представлено техніку часів Другої світової війни.

Онлайн-трансляцію цього «параду» вело, зокрема, українське видання олігарха-втікача Сергія Курченка. Крім цього, воно транслювало для українських глядачів аналогічну урочисту церемонію в Москві, під час якого РФ презентувала новітнє озброєння.